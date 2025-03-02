Sahura kalkan aile herkesin hayatını kurtardı! Kocaeli'de 5 katlı binada korkutan yangın: Uyarıyla dışarı çıktılar!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:17

Güncelleme: 02.03.2025 - 10:20

Atalar Mahallesi Bayrak Sokak’ta bulunan binada 5’inci katta ikamet eden bir aile, sabaha karşı sahura uyandıkları sırada çatıdan duman yükseldiğini fark etti.

DİĞER APARTMAN SAKİNLERİNİ UYARDILAR

Evin içine dolan dumanları görünce panikleyen aile, apartmandaki diğer sakinleri hızla uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatı ve 5’inci kattaki dairenin bir kısmı zarar gördü.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.