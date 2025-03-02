Sahura kalkan aile herkesin hayatını kurtardı! Kocaeli'de 5 katlı binada korkutan yangın: Uyarıyla dışarı çıktılar!
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, sahura kalkan aile tarafından fark edildi. Bina sakinleri, ailenin uyarısıyla dışarıya çıkarken faciadan dönüldü.
Atalar Mahallesi Bayrak Sokak’ta bulunan binada 5’inci katta ikamet eden bir aile, sabaha karşı sahura uyandıkları sırada çatıdan duman yükseldiğini fark etti.
DİĞER APARTMAN SAKİNLERİNİ UYARDILAR
Evin içine dolan dumanları görünce panikleyen aile, apartmandaki diğer sakinleri hızla uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatı ve 5’inci kattaki dairenin bir kısmı zarar gördü.
CAN KAYBI VE YARALANMA YOK
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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