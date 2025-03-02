Kızılcahamam'da 2 katlı ahşap evde yangın paniği! Ekipler müdahale etti...
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Paniğe neden olan yangın, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Çeltikçi Başağaç köyünde, Nizami Coşkun’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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