Kızılcahamam'da 2 katlı ahşap evde yangın paniği! Ekipler müdahale etti...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızılcahamam'da 2 katlı ahşap evde yangın paniği! Ekipler müdahale etti...
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DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:41

Paniğe neden olan yangın, dün akşam saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Çeltikçi Başağaç köyünde, Nizami Coşkun’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #ahşap ev #Ankara

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