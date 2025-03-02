Osmaniye'de işçilerin kaldığı evde kokutan yangın! İtfaiye zamanında yetişti...

Osmaniye’de yapımı devam eden köy evlerinde işçilerin kaldığı yerde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'de işçilerin kaldığı evde kokutan yangın! İtfaiye zamanında yetişti...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:25

Panik yaratan yangın, Düziçi ilçesi Bostanlar köyünde depremzede vatandaşlar için yapılan köy evlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #osmaniye

İlgili Haberler

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika... Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler