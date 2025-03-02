Osmaniye'de işçilerin kaldığı evde kokutan yangın! İtfaiye zamanında yetişti...
Osmaniye’de yapımı devam eden köy evlerinde işçilerin kaldığı yerde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Panik yaratan yangın, Düziçi ilçesi Bostanlar köyünde depremzede vatandaşlar için yapılan köy evlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #osmaniye
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- DEM Parti'den ilk tepki
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!
- Polat çifti hakkında 'uyuşturucu' soruşturması