14 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:36

Güncelleme: 14.06.2024 - 16:36

İZMİR ilinde 14 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 01:00:04.754-2024-06-14 02:00:11.802 saatleri arasında Mersinli; 2823/1. Sk., 2821. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 01:00:04.754-2024-06-14 02:00:11.802 saatleri arasında Tuna; Ziya Paşa Cd., Yavuz Selim, Sanat, 5639/1. Sk., 5639. Sk., 5638. Sk., 5627/3. Sk., 5627/2. Sk., 5627. Sk., 5617. Sk., 5615. Sk., 5534. Sk., 5533. Sk., 5531/1. Sk., 5531. Sk., 5530. Sk., 5529. Sk., 5526. Sk., 5524. Sk., 5522. Sk., 5518. Sk., 5517. Sk., 5516. Sk., 5515. Sk., 5514. Sk., 5513. Sk., 5512. Sk., 5511/1. Sk., 5511. Sk., 5510. Sk., 5509. Sk., 5508. Sk., 5507. Sk., 5506. Sk., 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502/1. Sk., 5502. Sk., 5501. Sk., 5500/3. Sk., 5500/1. Sk., 5500. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 01:00:04.754-2024-06-14 02:00:11.802 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; Yavuz Selim, Kamil Tunca Blv., 5429. Sk., 5428. Sk., 5427. Sk., 5425. Sk., 5424. Sk., 5419. Sk., 5412. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 06:30:01.412-2024-06-14 06:50:10.927 saatleri arasında Bostanlı; 2007. Sk., 1821. Sk., 1813. Sk., 1811. Sk., 1810. Sk., 1809. Sk., 1807/2. Sk., 1790. Sk., 1789. Sk., 1783. Sk., 1779/1. Sk., 1779. Sk., 1775/1. Sk., 1738/1. Sk., 1735. Sk., , BESTEKAR SADİ HOŞSES, İsimsiz78, İsimsiz68, İsimsiz24, İsimsiz3, Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı, Şehit Kadir Turunç Sk., CENGİZ TOPEL, İsmet Yazar Sk., İsmail Sivri Sk., Tarık Dursun Sk., Suat Gürbüzer Sk., Sadi Hoşses Parkı İçi Yolu, Prof. Dr. Yusuf Vardar Sk., Olaf Palme Dinlenme Alanı, Nebil Susup Sk., Muharrem Candaş Sk., Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı İçi Yolu, Hüseyin Yurttaş Sk., YALI, Girne Blv., DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER, Ceyhan Gür Sk., Cengiz Topel Parkı İçi Yolu, Cemal Gürsel Cd., Cemal Bülbül Sk., Caher Dudayev Blv., Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., Aşık Veysel Sk., Aşık Veysel, Adnan Soygun Park İçi Yolu, 6355. Sk., 6353. Sk., 6352/1. Sk., 6352. Sk., 6350. Sk., 6347. Sk., 6346. Sk., 6345. Sk., NAZAN ÖNCEL CADDESİ, 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2014/1. Sk., 2014. Sk., 2013/1. Sk., 2013. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2009. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:01.412-2024-06-14 06:50:10.927 saatleri arasında Atakent; 2032/2, BESTEKAR SADİ HOŞSES, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz85, İsimsiz82, CENGİZ TOPEL, Selçuk Yaşar Sk., Selçuk Yaşar, YALI, Can Atakent Turistik Tesisleri İçi Yolu, Caher Dudayev Blv., Aşık Veysel Sk., Aşık Veysel, Atakent Sitesi İçi Yolu, 6373. Sk., 6371. Sk., 6370. Sk., 6342. Sk., 2039. Sk., 2038/4. Sk., 2038/3. Sk., 2038/2. Sk., 2038/1. Sk., FAZIL SAY, 2035. Sk., 2034/9. Sk., 2034/8. Sk., 2034/7. Sk., 2034/5. Sk., 2034/4. Sk., 2034/2. Sk., 2034. Sk., 2032. Sk., 2031. Sk., 2030. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:01.412-2024-06-14 06:50:10.927 saatleri arasında Aksoy; HALİM ERKER, Park İçi Yolu, Karşıyaka Yelken Tesisi, Hasan Tahsin Abakan Sk., Girne Blv., Fazıl Bey Cd., YALI, YALI, Atatürk Parkı İçi Yolu, 1780/2. Sk., 1780. Sk., 1775/4. Sk., 1753. Sk., 1752. Sk., 1750. Sk., 1748. Sk., 1747. Sk., 1746. Sk., HALUK BESEN, 1743. Sk., , 1751. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:01.412-2024-06-14 06:50:10.927 saatleri arasında Donanmacı; 1704. Sk., , İsimsiz15, ÇEVİK ERSİN TEMEL, Park İçi Yolu, Gurbet Çk., Fazıl Bey Cd., YALI, Attila İlhan Sk., 1743/1. Sk., 1743. Sk., 1740/1. Sk., SANCAR MARUFLU, 1728. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:01.412-2024-06-14 06:50:10.927 saatleri arasında Yalı; İDİL BİRET CADDESİ, İsimsiz95, İsimsiz84, İsimsiz74, İsimsiz70, İsimsiz68, 6503/2, İsimsiz4, Caher Dudayev Blv., 6520. Sk., 6519. Sk., 6514/1. Sk., 6496, 6489/1, 6436/5, 6514. Sk., 6505. Sk., 6504. Sk., 6503. Sk., 6502/3. Sk., 6502/2. Sk., 6502/1. Sk., 6501/1. Sk., 6501. Sk., 6494/1. Sk., 6494. Sk., 6493. Sk., 6489. Sk., 6488, 6485/3. Sk., 6485/1. Sk., 6485/2 SK., 6484. Sk., 6482. Sk., 6480. Sk., 6479. Sk., 6478. Sk., 6477. Sk., 6476/4. Sk., 6470/2. Sk., 6449. Sk., 6447. Sk., 6446/3. Sk., 6446/2. Sk., 6446/1. Sk., 6446. Sk., 6445. Sk., 6444. Sk., 6442. Sk., 6441/1. Sk., 6441. Sk., 6440/2. Sk., 6440/1. Sk., 6440. Sk., 6439/2. Sk., 6439/1. Sk., 6439. Sk., 6438. Sk., 6437. Sk., 6436. Sk., 6435/1. Sk., 6435. Sk., 6434. Sk., 6433. Sk., 6432. Sk., 6431. Sk., 6429. Sk., 6418/4. Sk., 6418/3. Sk., 6418/2. Sk., 6418/1. Sk., 6418. Sk., 6408. Sk., 6405. Sk., 6404. Sk., 6403/2. Sk., 6403/1. Sk., 6402. Sk., 6401. Sk., 6400. Sk., 6399. Sk., 6398. Sk., 6397. Sk., 6342. Sk., NAZAN ÖNCEL CADDESİ, 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:01.412-2024-06-14 06:50:10.927 saatleri arasında Mavişehir; İsimsiz28, Karşıyaka Belediyesi Şehitler Park İçi Yolu, Aziz Nesin Blv., OPERA CADDESİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Demirköprü; 6178/1. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6180/1. Sk., 6180/3. Sk., 6181. Sk., 6181/1. Sk., 6181/2. Sk., 6182. Sk., 6186. Sk., 6187. Sk., 6188. Sk., 6190/3. Sk., 6190/4. Sk., Bestekar Yusuf Nalkesen, Demirköprü Parkı İçi Yolu, Karanfil Parkı İçi Yolu, Ordu Blv., Park, Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk., İsimsiz27, 6168/2, CAHER DUDAYEV, , 6168. Sk., 6168/1. Sk., 6168/2. Sk., 6169. Sk., 6169/1. Sk., 6170. Sk., 6171. Sk., 6172. Sk., 6173. Sk., 6178. Sk., 6178/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Goncalar; , 1671. Sk., 6005. Sk., 6005/1. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6007/10. Sk., 6007/11. Sk., 6007/12. Sk., 6007/13. Sk., 6007/14. Sk., 6007/3. Sk., 6007/4. Sk., 6007/6. Sk., 6007/7. Sk., 6007/8. Sk., 6007/9. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6010/1. Sk., 6010/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Mavişehir; , OPERA CADDESİ, Hasan Tahsin Uzer Caddesi, Hanri Benazus Caddesi, 2040/5. Sk., 2040/6. Sk., 2044/1. Sk., 2044/2. Sk., 2044/3. Sk., 2044/4. Sk., 2045. Sk., 2045/1. Sk., Aziz Nesin Blv., Erkin Usman Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, İsimsiz1, İsimsiz62, İsimsiz54, İsimsiz60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Nergiz; , 1671. Sk., 6001. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6007/3. Sk., 6010/2. Sk., 6017. Sk., Ali Alp Böke Cd., Nihat Dağdelen Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Şemikler; , 6182. Sk., 6191. Sk., 6192. Sk., 6192/1. Sk., 6192/2. Sk., 6200. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6221/10. Sk., 6221/7. Sk., Ordu Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Yalı; , 1671. Sk., NAZAN ÖNCEL CADDESİ, 6327. Sk., 6328. Sk., 6329/1. Sk., 6329/2. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6410. Sk., 6411. Sk., 6411/1. Sk., 6411/2. Sk., 6411/3. Sk., 6411/4. Sk., 6412. Sk., 6413. Sk., 6414. Sk., 6414/2. Sk., 6415. Sk., 6415/1. Sk., 6416. Sk., 6417. Sk., 6417/1. Sk., 6418. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., Şehit Polis Adem Gündağ Parkı İçi Yolu, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz107 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Bostanlı; M. Akif Kinay Sk., Muharrem Candaş Sk., Nebil Susup Sk., Prof. Dr. Yusuf Vardar Sk., İsimsiz44, YALI, , 1671. Sk., 1783. Sk., 1786/1. Sk., 1787/1. Sk., 1793. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., Cemal Gürsel Cd., DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER, Girne Blv., YALI, YALI, Hüseyin Yurttaş Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 06:30:35.291-2024-06-14 06:50:42.275 saatleri arasında Dedebaşı; , 6007. Sk., 6011/1. Sk., 6011/3. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6128. Sk., 6138. Sk., 6139. Sk., 6139/1. Sk., 6140. Sk., 6142. Sk., 6142/2. Sk., 6145. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, , Zafer Sk., AKÇAKAYA KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Cumhuriyet; KARAKOÇ, Karakoç, ÜRKMEZ ORHANLI YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Atatürk; KARAKOÇ, Karakoç elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Kavakdere; ÜRKMEZ ORHANLI YOLU, Seferhisar Yolu, Orhanlı, Kavakdere Köyü, Kavakdere Cd., Kavakdere, Karakoç, kavakdere yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz14, KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Orhanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-14 2024-06-14 09:00:07.73-2024-06-14 16:00:17.402 saatleri arasında Beyler; İsimsiz14, KAVAKDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-14 2024-06-14 15:00:46.91-2024-06-14 16:00:58.727 saatleri arasında Onur; 2. Hayıt. Sk., Böğürtlen Sk., Fulya Sk., Limon Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.