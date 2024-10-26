14 ilde bungalov dolandırıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:06

Güncelleme: 26.10.2024 - 16:06

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dolandırıcıların, sosyal medya platformları üzerinden sahte içeriklerin bulunduğu görseller ile "Sapanca'da bungalov kiralama" adı altında hesaplar açtığını, müşterileri kapora bedeli veya kiralama bedellerinin tamamını alarak kandırdıkları belirlendi.

Bu yöntemlerle birçok kişi dolandırılırken, şüphelilerin hesaplarına 153 milyon 256 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma sonucunda 22 Ekim'de 14 farklı ilde 56 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonunda 51 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 51 şüpheli, ifadeleri sonrasında dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 38'i ise tutuklandı.