‘Bungalov tatili’ dolandırıcıları

06 Ağustos 2024 Salı

Yine garip bir dolandırıcılık. Bu kez gerçekten herkesin başına gelebilecek, özellikle de genç kuşağın aldanabileceği bir dolandırıcılık konusu.

İ.S., 22 Ağustos 2023 tarihinde bungalov tatili yapmak için Instagram’daki reklamları olan “Bu köy bungalov” reklamına tıkladı ve müşteri hizmetleri yetkilisi ile konuştu. Ardından “Burak Düz” adına hesaba 3 bin 500 TL depozito gönderdi.

İ.B.M., 11 Eylül 2023 tarihinde internet üzerinden bungalov kiralamak amacıyla sayfadaki telefon numarasını aradı. “Muğla Fethiye bungalov evleri” açıklaması ile Erhan Eskiocak hesabına 9 bin TL gönderdi.

Ş.F., 30 Ocak 2024 tarihinde Instagram üzerinden ev kiralamak için Safir Bungalov evleri isimli hesap ile görüştü, Hasan Çelik isimli şahsa 3 bin 500 TL havale yaptı.

İ.K., 12 Aralık 2024 tarihinde Safir Bungalov isimli işletmeyi aradı, kiralama için Vahide Selin Tek’e ait hesaba 7 bin TL para aktardı.

H.K., 6 Eylül 2023 tarihinde “safirbungalovevleri.com” sitesi üzerinden tatil yapmak için Murat Karakelle adlı kişiyle anlaştı, 7 bin TL gönderdi.

Uzatmayayım... Tam 16 kişi son dönemde yapılan reklamlar ile iyi meşhur olan ve tercih edilen konuma gelen bungalov evlerde tatil yapmak umudu ile en kalitelisini en ucuza bulmak adına internette arama yaparken dolandırıldı.

Savcılık makamı yapılan şikâyetleri birleştirdi ve dolandırıcıların peşine düştü.

Yapılan soruşturma neticesinde 39 kişilik örgüt çökertildi ve örgüt üyeleri gözaltına alındı. Suç örgütünün merkezi Mersin, Adana ve Osmaniye illerinde kurulmuş. İddianameyi okudum. Yöntem hep aynı. Örgüt kurucusu olarak Ömer Ergezer, Selman Yıldız, Cahit Pesen, Düzgün Okutan, Ali Okutan, İbrahim Halil Şimşek, Ali Yıldız adlı kişiler tespit edilmiş. Diğer 32 kişi de örgüt üyesi olarak tespit edilmiş. Şüphelilerin 16 olayda da “safir bungalov, buköy bungalov, terrace bungalov ve perra bungalov” adlı Instagram sayfalarını yöneterek müştekilere ulaşıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenmiş. Topladıkları paraları da aralarındaki anlaşma gereği belirli oranlarda paylaşmışlar. Savcılık şüphelileri toplamda 16 kez cezalandırılmaları istemiş.

Dosyadaki şüphelilerden hesaplarını kullandıran kişiler itiraflarda bulunmuş ve sistemi net şekilde anlatmışlar.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Aktarayım...

Sahte internet sitesi kurulmuş, bu sitelere ait sosyal medya hesapları ayarlanmış, sahte müşteri temsilcileri, müşterilerin yatırdığı paraların geleceği kiralık hesaplar, kiralanan hesaplardan başka hesaplara aktarılacak yeni hesaplar ve hesaplardan paraları çekecek ATM’ciler... Dolandırıcılıkta kullanılan telefon numaralarının sahipleri Muhammed Yasir İskif, Vatha Bakro, Avvaş Elhasan, Mohamad Makansı, Berak El Halid gibi yabancı ülke uyruklu şahıslar adına kayıtlı oldukları tespit edilmiş. Bu hatları ya kişilerden ya da telefon bayilerinden alıyorlar.

Ömer Ergezer’in, suç ortağı Cahit Pesen’in abisi avukat (o da şüphelilerden) Halil Pesen’in hukuk ofisinde şüpheli Selman Yıldız’ın bahse konu ofiste avukat masasına oturarak avukat cüppesini giyip fotoğraf çektirdiği bile tespit edilmiş. Ömer Ergez bu fotoğrafı sosyal medya hesabından da paylaşmış. MASAK kapsamlı bir rapor hazırlamış ve para transferlerinin ağını ortaya çıkarmış. Bu şüphelilerin yargılandığı dava Bodrum Adliyesi’nde devam ediyor. Aldığım son bilgiye göre dava devam ediyor ama sanıkların bazıları yurtdışına kaçmış. Kimisi firari. Bu şüphelilerin polis ve adliye bağlantıları ile ilgili çok ama çok ciddi mide bulandırıcı iddialar var.

Değerli okurlar, dolandırılmamak için güvenilir tatil sitelerini tercih edin. Rezervasyon yaptırmadan önce mutlaka TÜRSAB belgelerini isteyin ve bu belgeleri kurumun portalından online olarak sorgulayın. Ödemeler kesinlikle şirket hesabına yapılmalı. Şahıs hesabı varsa kesinlikle ödeme yapılmamalı.

Bunlar basit ama sonradan sizi büyük bir yükten kurtaran şeyler. Uyarması benden dikkat sizden.