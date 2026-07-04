14 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 306 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, İstanbul, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 16’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; çevrim içi ortamda müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, yurttaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi. Ayrıca sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım dolandırıcılığı, internet modem ücreti ve ürün bedeli' temalarını kullanarak yurttaşları dolandırdıkları tespit edildi.