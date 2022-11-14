14 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 27 il için sağanak yağış ve kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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