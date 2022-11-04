4 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

04 Kasım 2022 Cuma, 08:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ÇANAKKALE 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 5°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ -2°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ 6°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 8°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

SAMSUN 12°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık