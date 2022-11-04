4 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz yağmurlu; Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ise kar yağışlı olacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ÇANAKKALE 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 6°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi