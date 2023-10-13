14 katlı binada korkutan yangın... Kontrol altına alındı!

Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:18

Güncelleme: 13.10.2023 - 17:18

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR!

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

Hasar oluşan dairede soğutma çalışmasının devam ettiği aktarıldı.