Şişli'de korkutan bina yangını: 1 kişi yaralandı, 1 kişi mahsur kaldı!
Şişli'de bulunan 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, çatıda mahsur kalan kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yangın sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binanın üst katında dumandan etkilenen bir kişi ise çatıya çıkarak yan binaya geçti.
Çatıda mahsur kalan yurttaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdiven aracına alınarak kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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