Apartman yangınında can pazarı... 6 kişi dumandan etkilendi!
Antalya'da 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede şofbenden kaynaklandığı tahmin edilen yangında 5'i kadın 6 kişi, dumandan etkilendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 35 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı.
Edinilen bilgiye göre; banyodaki şofbenden kaynaklandığı tahmin edilen yangında dumanı fark eden daire sakinleri, balkona çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinleri durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye gelene kadar dairede yaşayan 5 kişi çevredekilerce dışarı çıkarılırken, 1 kişi ise içeride kaldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun dumana rağmen içeride kalan kişiyi de dışarı çıkardı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Sağlık ekipleri, daireden çıkarılan 5'i kadın 6 kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Dumandan etkilenen kadınlardan 1'inin daireden çıkarken ayağının burkulduğu, 1 erkeğin ise yoğun dumana maruz kaldığı öğrenildi.
İki kişi tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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