18 katlı binada yangın... İtfaiye erleri dumandan etkilendi!

Yenişehir'de 18 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında bazı itfaiye erlerinin dumandan etkilendiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:28
18 katlı binada yangın... İtfaiye erleri dumandan etkilendi!
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Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde 18 katlı bir binanın son katındaki Suriye uyruklu H.S.'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SAUNADA BAŞLAMIŞ!

Evdeki saunada başladığı değerlendirilen yangın, kısa sürede ikametin tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları, evcil hayvanlarını kucağında taşıdı.

İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Müdahale sırasında bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Hasar oluşan dairede soğutma çalışmasının sürdüğü aktarıldı.


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