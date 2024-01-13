14 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 21:59

BOLU ilinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAK, KANCILAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLER mahallelerinde ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞ, ÇALAMAN, ÇUKURCA, DEMIRCI, HASANLAR, KURTLAR, MANDIRA, MERKEZ, SEYFE, YAMAN mahallelerinde AKBAS KÖY YOLU, AKBAŞ KÖYÜ YOLU, ÇALAMAN KÖY YOLU, ÇALAMAN KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA KÖY YOLU, ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA MANDIRA YOLU, DEMIRCI MAHALLESI YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, KALAÇ KÖYÜ YOLU, KURTLAR, KURTLAR MAHALLESI YOLU, KÜLEF KÖYÜ SEYFE MAH, KÜLEF KÖYÜ YOLU, MUKAMLAR KÖY YOLU, MUKAMLAR KÖYÜ YOLU, SEYFE MAHALLESI YOLU, YAMAN MAHALLESI YOLU, ZEYNELLER KÖYÜ YOLU MEVKİ, ZEYNETLER KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YENİYAPAR, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIKLAR, BORAZANLAR, DÜVENLIK, DÜVENLİK, ECIRLER, ECİRLER, ERCEK, GÖKPINAR, GÜDÜKLER, KOLKÖY YAYLASI, MERKEZ, RIFATLAR, SARAYCIK, SINIR, SİNİR, YENİCEPINAR, YENİGEÇİTVEREN, YUKARI mahallelerinde ALPEREN SK., ANKARA BOLU YOLU, ARIKLAR MAHALLE YOLU, ÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH, ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU, ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ, ÇORAK YENİCEPINAR, D.100 KARAYOLU, DÜVENLIK MAHALLE YOLU, ECIRLER MAHALLE YOLU, ECİRLER MAH, ERCEK MAHALLE YOLU, GÖKPINAR KÖY SİNİR MAH, GÖKPINAR KÖY YOLU, GÖKPINAR KÖYÜ MERKEZ MAH, GÖKPINAR KÖYÜ YOLU, GÜDÜKLER MAHALLE YOLU, HARMAN YERI, HARMAN YERİ, HARMAN YERİ SK., KARTALKAYA YOLU, KINDIRA KÖY ERCEK MAHALLE YOLU, KINDIRA KÖY YOLU, KINDIRA KÖYÜ, KINDIRA YOLU, KOLKÖY YAYLA YOLU, SARAYCIK, SARAYCIK YUKARI MAH, SARAYCIK YUKARI MAHALLE YOLU, SINIR MAHALLE YOLU, SUSUZKINIK KÖY SOKAGI, SUSUZKINIK KÖYÜ YOLU, YENICEPINAR YAYLA YOLU, YENİCEPINAR KÖYÜ KAVAK PINARI, YENİGEÇİTVEREN MERKEZ KÖY SOKAĞI, YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, OKÇULAR, SAĞLIK mahallelerinde 3648 sok, 3710, 3713, 3714 Sok., 3719, 3719 sok., 3726, 3731 SK., 3732 sk., AÇELYA SK., DR SADIK AHMET CD., DR.SADIK AHMET, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GURBET, GURBET SK., KASIMPATI, KIRÇİÇEĞİ SK., MELİH SK., NASİP SK., OKÇULAR YOLU, SADIK AHMET, SAPMAZ SK., SARDUNYA SK., SERHAN SK., ŞEHİT MURAT DEMİR SK., VİRANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRFAKI, MUSALLA mahallelerinde A.SELAHATTİN BAYSAL CD., AKCALARKAŞI SK., ANKARA CD., BAHÇELER SK., BÜYÜKKAPI SK., ÇAYKENARI SK., ELEKTRİK SK., FINDIKLAR SK., HACETTEPE DİBİ SK., KIRLANGIÇ SK., KOLAKLAR SK., RAHMETLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, SEYRANCIK mahallelerinde AHMET HAMAMCIOĞLU SK., ERDEMLER SK., ERKAY SK., GONCA SK., HAMAM SK., HAVLU SK., KATİPLER SK., KÖPRÜBAŞI SK., KURAN KURSU SK., KURTLAR SK., KUZEY SK., KUZYAKA SK., NİSAN 17. SK., SİVRİCEALTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., KANARYA, MEZBAHANE SK., TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 14 Ocak Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.