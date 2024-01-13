14 Ocak DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 22:33

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:33

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5500., 5500. CD., 5503. SK., 5504. SK., 5505. KÜME EVLER, 5507., 5509. SK., 5511. SK., 5512. SK., 5513. SK., 5514. SK., 5515. SK., 5517. SK., 5520., 5521., 5525., 5529., 5529. SK., 5530. SK., 5534. SK., 5536., 5536. CD., 5537. SK., 5538. SK., 5539. SK., 5553. SK., 5554. SK., 5556. SK., 5557. SK., 5558. SK., 5560., 5560. SK., 5562. SK., 5563. CD., 5565. SK., 5566., 5566. SK., 5570. SK., 5575., 5575. SK., 5577. SK., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5583. SK., 5592., 5600., 5600. CD., 5602. SK., 5605., 5606., 5615., 5615. CD., 5616., 5617., 5622. SK., 5623. SK., 5632., 5640., 5640. SK., 5641. SK., 5719, 5864., 5864. CD., 5893. CD., 5916., BOLU, BOLU CD., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., DARICI, MİMAR SİNAN CD., MUSA SK., PREFABRİK EVLER, SEHIT SELIM KIRAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 877. SK., 913., 913. SK., 932., 932. SK., 951. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., ÖZGÜR SK., ÖZTÜRK SK., SEHIT RAMAZAN GEL, SEZGIN, SEZGİN SK., ŞEHİT RAMAZAN GEL CD., ŞEREFİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMEN, DEPO, KALYONCU mahallelerinde DEGIRMEN, DEPO, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALYONCU mahallelerinde KALYONCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMEN, KALYONCU, NUSRET YILMAZ mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, NUSRET YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 12:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇALICUMA, N KENDISI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 1. CD., 101 SK., 106. SK., 117., 122. SK., 2 SK., 3_1, 303., 309. SK., 4., 409., ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.