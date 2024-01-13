14 Ocak SAKARYA ARİFİYE elektrik kesintisi: ARİFİYE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ARİFİYE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ARİFİYE'de 14 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ARİFİYE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ARİFİYE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK, CANAN, CANAN SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., KADİR SK., OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BATUHAN, BATUHAN SK., GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., KUDÜS, NESLIHAN, NURDAN, UFUK, UFUK SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde BARBAROS, ÇETİN CD., EŞREF SK., KOSAVA SK., OSMANGAZI, SERDAR SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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