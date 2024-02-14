14 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:35

Güncelleme: 14.02.2024 - 00:35

KOCAELİ ilinde 14 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLİ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN, YAĞCILAR mahallelerinde AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYITALILER, SEYİTALİLER mahallelerinde SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde BALKAN, BALKAN SK., ÇAMLICA SK., ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., HALIS, HALİS SK., KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KOÇLAR SK., LALELİ SK., SOFULAR SK., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ mahallelerinde ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZBURUN, İNCECİK mahallelerinde BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, İPEK YOLU, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 186. SK., 383. SK., 4264. SK., 4284. SK., 444. SK., 447. SK., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 455. SK., 456. SK., 457. SK., 466. SK., 468., 468. SK., 471. SK., 532/2., 532/2. SK., 540. SK., 542. SK., 544. SK., 544/1. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 567., 572. SK., 573. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579. SK., 580. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585., 586. SK., 587., 588. SK., 589. SK., 590. SK., 591. SK., 592. SK., 594. SK., 596., 598. SK., 601. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 638. SK., 639. SK., 640. SK., 642. SK., 643. SK., 644. SK., 663. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., DICLE, DİCLE CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALIDE EDIP ADIVAR CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HASTANE CD., IPEK YOLU, İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., TURGUT ÖZAL CD., YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 217. SK., 230. SK., 245. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 19 MAYIS CD., DEMOKRASİ CD., ILIM, İLİM CD., MODA SK., NAMLI SK., NEYZEN SK., OSMAN GAZİ. CD., RÜYA SK., YASA, YASA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMEŞE mahallelerinde BAĞDAT CD., ENGİNAR SK., KETEN, KETEN SK., MUALLİM SK., TURNA, TURNA SK., YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, KARATEPE AŞAĞI-KARATEPE mahallelerinde 1. SK., 23. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., ATATÜRK CD., BARBAROS CD., BERK, BOSTAN SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞAHİNLER SK., ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 11:15-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ÇEPNİ CD., HABİLOĞLU SK., NAZIF OKUMUS, YONCALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 11:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, EMEKEVLER, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HANDAN SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, HACIHIZIR, KÖRFEZ, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde AKGÜVERCİN SK., AKİF TERZİOĞLU SK., ALACA MESCIT, ALACA MESCİT SK., GÜMÜŞLÜ BAYIRI SK., HACI HASAN ÇEŞME SK., HACI HÜRREM YOKUŞU, HACI HÜRREM YOKUŞU SK., HACI KASIM SK., KABARAN ÇEŞME SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., NARLIK YOKUŞU SK., PORTAKAL MESCİDİ GEÇİDİ SK., SAKLI SK., SÜREYYA SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPAŞA mahallelerinde ESKİ HAMAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE mahallelerinde ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BOSTAN, BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KURTULUŞ CD., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM mahallelerinde AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., GARDENYA SK., HACILAR SK., HÜRRİYET CD., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., MEŞALE SK., SADIK SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, AYAZ, EMEL SK., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., NESİL SK., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELEKŞAH SK., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAG, BAĞ SK., BALÖZÜ SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAVUŞ SK., DİKMEN SK., DÜZENLI, ELMA, ELMA SK., FIRDEVS, FİRDEVS SK., GÜRSEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., İPEK SK., KALKAN SK., KARLIDERE, KARLIDERE SK., KASIMOĞLU SK., KINALI, KULOGLU, KULOĞLU SK., LAL SK., NAR, NAR SK., OFİS SK., ORTANCA SK., SANAT, SEYİR SK., TINAZTEPE CD., ZEYTINLIK SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAGLI, BAĞLI SK., ÇAM, ÇAM SK., DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GÖK SK., HABER SK., HÜDA, HÜDA SK., ISLAMOGLU, İSLAMOĞLU SK., KARAYEMİŞ SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUSBURNU, KUŞBURNU SK., LADEN SK., MAVI, MEVLANAM CD., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SÜRMELİ SK., ŞAL SK., TINAZTEPE, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BELDE, BELDE SK., BEYOĞLU CD., CESUR SK., CEVIZLIK, DOĞA SK., ELA, ELA SK., EVRİM SK., FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE CD., HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET, İSKEFİYE SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOŞOĞLU CD., KUŞKONMAZ SK., OKTAR SK., OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., RÜZGARGÜLÜ SK., TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., ATILLA, AZİM SK., BAĞLAR SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BEHLÜL SK., BERFU SK., BERKE SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZMİ SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK, DORUK SK., ELZEM SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANİ SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇ SK., KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., LODOS SK., MARAL, MARAL SK., MEMNUN, MEMNUN SK., MESUT SK., MUALLIM, MUHLİSE SK., NARIN, NAZAR, NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NURFİDAN SK., ÖZBEK SK., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZLEM, PERTEV SK., PIRI REIS, SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ CD., SERPİL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGİ SK., SİNAN SK., SUSAM, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 14 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 435. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471/2., 471/2. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 510., 56/1., 561., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.