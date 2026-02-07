14'üncü Galatasaray Ödülü Gülser Corat'a verildi... Bu yılın teması: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törene Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Reşat Apak, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Spor Kulübü üyesi Ömer Aras ve Seçici Kurul Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Galatasaraylılar Derneği Başkanı avukat Metin Sinan Aslan derneğin kuruluş sürecine değindi. 2025 Galatasaray Ödülü seçici kurul başkanı Sait Mısırlıoğlu ise, 14 yıldır verilen Galatasaray Ödülünün tarihsel sürecine değinerek, kurul üyelerinden ve ödülün anlam ve öneminden bahsetti.

Mısırlıoğlu'nun konuşmasının ardından QNB Yönetim Kurulu Başkanı ve 2025 Galatasaray Ödülü Uzman seçici kurul üyesi Ömer Aras konuşma yaptı. Aras, "Yetiştiğim aile, gençlik yıllarım ve profesyonel yaşamım boyunca kazandığım deneyimler bana kadın-erkek eşitliğinin önemini öğretti. Özellikle 40 yılı aşan iş hayatım boyunca kadın-erkek birlikte çalışmasının olumlu etkilerini yaşayarak gördüm. Türkiye'de erkek istihdam oranı yüzde 67 iken kadın istihdam oranı sadece 32. Bu rakamlar, üretim kapasitemizin büyük bir bölümünün sistem dışında olduğunu gösteriyor" dedi.

Aras, kadın istihdamının artması gerektiğine vurgu yaptı.

ASLAN ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ

Konuşmaların ardından Galatasaraylılar Derneği Başkanı avukat Metin Sinan Aslan, bu yıl "Kadınların Güçlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla verilen ödülün sahibini açıkladı.

14'üncü Galatasaray Ödülü'nün sahibi toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Saniye Gülser Corat oldu. Corat'a ödülünü, Aslan takdim etti.

YAPAY ZEKA ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Konuşma yapan Corat, yaşam hikayesinden bahsederek UNESCO’da yaptığı çalışmalara değindi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumun ana önceliklerinden biri haline getirdiğini dile getiren Corat, kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 9’dan yüzde 51’e çıkardığına değindi. Corat, yapay zeka ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarından da bahsetti.

Corat, yapay zekada cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için özel çalışmalarıyla tanınıyor. Ayrıca Corat, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artmasını sağlayacak çalışmalara imza attı.