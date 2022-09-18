14 yaşında 300 kez ameliyat oldu, hayata sarıldı

18 Eylül 2022 Pazar, 10:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşen-Halit Karakaş çiftinin ilk çocukları Kayra, 2011'de, 3 yaşındayken sıvı temizlik malzemesi içti. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören Kayra'yı, ailesi hastaneye kaldırdı. Doktorların 'yaşamaz' dediği Kayra'nın tedavisine, Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'de tedavi edilemeyeceği gerekçesiyle ABD'de devam edildi.

Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden sonra Kayra'nın tedavisi, Boston Çocuk Hastanesi'nde de sürdü. 2019 yılında, ayağından alınan parçayla yapılan gırtlağı, yeni yapılan yemek borusuna bağlandı ve ameliyattan 2 hafta sonra Kayra ilk defa biberonla su içti. 2020'ye kadar Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi olup 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra, 11 yılın ardından sağlığına kavuştu.

'UMUDUMU HİÇ YİTİRMEDİM'

Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, oğlunu yaşatmak için verdiği mücadeleyi, 'Bir annenin umut zaferi' olarak değerlendirdi. Zor günler yaşadıklarını belirten Karakaş, "O kadar çaresiz bir durum ki, Türkiye'de gitmediğimiz hastane kalmadı. Paranızın olduğu durumlarda bile bazı kapılar açılmadı. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yok. Bütün doktorların söylediği şey, 'Oğlunuz ölecek, kaybedeceksiniz' Buna rağmen hiçbir zaman bir anne olarak umudumu kaybetmedim ve biz bu sınavı kazandık gerçekten" dedi.

'KIŞIN HASTANEYE GİRER, YAZIN ÇIKARDIK'

Karataş, inancını kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"En son sözü söyleyen doktorlardır. Onlara rağmen ben oğlumun öleceğine inanmadım. Bir anne olarak konduramadım. Öyle dönemler yaşadık ki oğlumla beraber, yani 11 sene dile kolay. Hiç abartmadan söylüyorum; kışın hastaneye girerdik yazın çıkardık, yazın girerdik kışın çıkardık. Oğlum 300'den fazla ameliyat geçirdi. Artık sayısını bile hatırlamıyorum. Bazen haftada 1, bazen ayda 1 ama sürekli ameliyatlar geçirmesine rağmen hiçbir zaman oğlum ve ben, hayata olan umudumuzu kaybetmedik. Ben onun her zaman iyi olacağına inandım. Kayra'nın savaşı güzel sonuçlar verdi. Çok şükür ki artık 2020 yılından beri biz bir aile olduk. Bunun öncesinde 10 senem oğlumla hastanede geçti. Olay olduğunda kızıma yeni doğum yapmıştım. 2 yıldan beri ilk defa birlikte yaşıyoruz''