14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 10 kişi tutuklandı!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 10 kişi tutuklandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:09

Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki E.B.’ye cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 18 kişiden M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen olayda 18 kişi adliyeye sevk edilmişti. 


Etiketler: #osmaniye #çocuğa cinsel istismar #tutuklama

İlgili Haberler

Cinsel istismar sonucu ölen 2 yaşındaki Nisanur'un 10 yaşındaki ablası da fuhuşa sürüklenmişti! Sanıklar savcılık ifadelerini reddeti

Cinsel istismar sonucu ölen 2 yaşındaki Nisanur'un 10 yaşındaki ablası da fuhuşa sürüklenmişti! Sanıklar savcılık ifadelerini reddeti
Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar

Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar
Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetmişti... Anne ve 3 sanık, mahkemede eski ifadelerini reddetti

Cinsel istismara uğrayan bebek hayatını kaybetmişti... Anne ve 3 sanık, mahkemede eski ifadelerini reddetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler