14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: 10 kişi tutuklandı!
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10 tutuklandı.
Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki E.B.’ye cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 18 kişiden M.A., A.K., A.A.A., D.B., R.S., İ.K., E.S., A.İ., M.T.K. ve A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen olayda 18 kişi adliyeye sevk edilmişti.
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