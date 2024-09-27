Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar

Bursa'da 15 yaşındaki çocuğu alıkoyma ve cinsel istismar davasında karar açıklandı. Tutuklu yargılanan 4 sanığın her birine 42 yıl hapis cezası verildi.

Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında karar
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AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 17:39

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen sene 15 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan 4 sanık, 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yabancı uyruklu sanıklar F.N, N.A.A, S.A.N, S.P. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmalarda verdikleri beyanları yineleyen sanıklar, beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl kasım ayında 15 yaşındaki E.T, Kent Meydanı'nda tanışıp arkadaş olduğu yabancı uyruklu F.N'nin daveti üzerine evine gitmişti.

Alıkonulan çocuk, 4 kişinin cinsel istismarına uğramıştı. E.T. durumu ailesine bildirmiş, şikayetin ardından gözaltına alınan F.N, N.A.A, S.A.N. ve S.P. tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #Bursa

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