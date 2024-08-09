14 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 16 yıl 8 ay hapis
Samsun’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şahıs, yargılandığı mahkemede 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.Ç.’nin yargılanması sona erdi.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık A.Ç. 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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