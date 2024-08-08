Lin Yu-Ting kimdir? Esra Yıldız Kahraman'ı yenen Lin Yu-Ting eşcinsel mi? Lin Yu-Ting kaç yaşında, nereli? Lin Yu-Ting'in kariyeri...
Lin Yu-ting de Cezayirli boksör Imane Khelif ile birlikte, cinsiyet uygunluğu konusunda bir tartışmanın odağında yer alıyor. Lin Yu-ting son olarak milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı mağlup etti. Peki, Lin Yu-Ting kimdir? Esra Yıldız Kahraman'ı yenen Lin Yu-Ting eşcinsel mi? Lin Yu-Ting kaç yaşında, nereli? Lin Yu-Ting'in kariyeri...
IOC tarafından yapılan testlerde 'cinsiyet uygunluğu' testini geçemeyen Lin Yu-Ting milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı mağlup etti. Peki, Lin Yu-Ting kimdir? Esra Yıldız Kahraman'ı yenen Lin Yu-Ting eşcinsel mi? Lin Yu-Ting kaç yaşında, nereli? Lin Yu-Ting'in kariyeri...
LİN YU-TİNG KİMDİR?
Lin Yu-ting, 13 Aralık 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Lin, Asya Oyunları'nda iki altın madalya ve Asya Amatör Boks Şampiyonası'nda bir altın madalyaya ek olarak IBA Dünya Boks Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Çin Taipei adına yarıştı ve 4 Ağustos 2024'te Lin, Bulgaristan'dan Svetlana Staneva'yı yenerek kadınlar 57 kilogram yarışmasında en azından bronz madalya kazanacağını garantiledi.
NE OLMUŞTU?
2024 Yaz Olimpiyatları'nda, Lin, Bulgar rakibi Svetlana Staneva'yı yenerek kadınlar 57 kg kategorisinin yarı finallerine yükseldi. Daha sonra, yarı final mücadelesinde, milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ı yendi. Karşılaşmanın ardından milli boksör Esra Yıldız Kahraman yaptığı hareketle karşılaşmaya damga vurdu. Kahraman parmaklarıyla kadın kromozomunun işareti olan "X" işaretini yaptı.
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