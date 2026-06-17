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14 yaşındaki çocuğa istismar soruşturması: 6 kişi tutuklandı

14 yaşındaki çocuğa istismar soruşturması: 6 kişi tutuklandı

17.06.2026 09:33:00
Güncellenme:
DHA
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14 yaşındaki çocuğa istismar soruşturması: 6 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
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Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar tehdit ve şantaj yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

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SOSYAL MEDYADA TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

İddialara göre şüphelilerin, mağdur çocuk ile geçtiğimiz yıldan itibaren sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu ve daha sonra tehdit, şantaj yoluyla baskı uyguladığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar doğrultusunda şüphelilerin farklı adreslerde mağdur çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülürken, emniyet birimlerince yürütülen çalışmaların ardından dün gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.B.Ç., C.A., E.A., B.A., S.S. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.K. ve C.S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur çocuğun ise koruma altına alındığı bildirildi. 

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