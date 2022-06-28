14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden Harun Kaçmaz (25), kardeşi A.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:06
14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü
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Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, Harun Kaçmaz, eşi ve  annesi ile telefonda tartıştı. Daha sonra eve gelen Harun Kaçmaz, eşi ile kavga etti.

Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan annesi ve babasını darbetmeye başladı. Kardeşi A.K., Kaçmaz'a angel olmaya çalıştı. Başarılı olamayan A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. A.K. kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Kaçmaz, yaşamını yitirdi.  A.K., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, babası da gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, ailenin bir süre önce Van'dan ilçeye gelerek yerleştiği öğrenildi.

 


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