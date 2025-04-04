14 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, 14 yaşındaki R.Ç., babası Metin Çetinkaya’yı ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü. Olayın aile içi şiddet nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 39 yaşındaki Metin Çetinkaya ile oğlu R.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen Metin Çetinkaya, tartışma sırasında oğlu tarafından ekmek bıçağıyla karnından iki kez bıçaklandı.
Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Çetinkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. R.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Metin Çetinkaya’nın cenazesi Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi’nde defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykotta indirim yarışı
- Bahçeli geri dönüyor
- Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama
- CHP'nin boykot listesi güncellendi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Sleepy, çağrıyı paylaşan emekçiyi işten çıkardı!
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu