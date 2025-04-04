14 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 13:00

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 39 yaşındaki Metin Çetinkaya ile oğlu R.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aile içinde şiddet uyguladığı öne sürülen Metin Çetinkaya, tartışma sırasında oğlu tarafından ekmek bıçağıyla karnından iki kez bıçaklandı.

Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Çetinkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. R.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Metin Çetinkaya’nın cenazesi Dursunbey ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi’nde defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.