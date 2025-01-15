140Journos'un 'Panel' belgeseli sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı, 140 Journos belgeseline konu olan e-Nabız'dan kişisel verilerin çalındığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.
140journos’un dün yayınlandığı “Panel” isimli belgeselde Türk vatandaşlarının bilgilerinin nasıl çalındığı anlatılmıştı.
“Panel” belgeselinde kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.
BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, gündem olan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:
"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."
Etiketler: #140journos #PANEL #Belgesel
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