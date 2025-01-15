140Journos'un 'Panel' belgeseli sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:15

Güncelleme: 15.01.2025 - 09:16

140journos’un dün yayınlandığı “Panel” isimli belgeselde Türk vatandaşlarının bilgilerinin nasıl çalındığı anlatılmıştı.

“Panel” belgeselinde kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.

BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, gündem olan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:

"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."