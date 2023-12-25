15 ayrı suçtan aranıyordu: Cezaevi firarisi yakalandı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 15:11
15 ayrı suçtan aranıyordu: Cezaevi firarisi yakalandı!
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Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, silah ve mermi bulundurma, uyuşturucu kullanmak gibi 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.B.’nin (36) Sart Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. 

Firari hükümlü Sart Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Firari hükümlü Ş.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Manisa firari CEZAevi

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