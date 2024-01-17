15 firari hükümlü Kayseri'de yakalandı!
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 85 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10'u 'hırsızlık' suçu olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi, yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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