1'i FETÖ'den aranıyordu: İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı

İzmir'de, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 19:15
1'i FETÖ'den aranıyordu: İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A.'nın kentte olduğunu belirledi. İ.A.'nın saklandığı adrese, dün operasyon düzenlendi, İ.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca, silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.A.'yı da aynı gün düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve H.A., tutuklandı. 


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