1'i FETÖ'den aranıyordu: İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 19:15

Güncelleme: 12.01.2024 - 19:15

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A.'nın kentte olduğunu belirledi. İ.A.'nın saklandığı adrese, dün operasyon düzenlendi, İ.A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri ayrıca, silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.A.'yı da aynı gün düzenlediği operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve H.A., tutuklandı.