1'i FETÖ'den aranıyordu: İzmir'de 2 firari hükümlü yakalandı
İzmir'de, FETÖ'den 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ile silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.A.'nın kentte olduğunu belirledi. İ.A.'nın saklandığı adrese, dün operasyon düzenlendi, İ.A. gözaltına alındı.
Polis ekipleri ayrıca, silah kaçakçılığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.A.'yı da aynı gün düzenlediği operasyonla yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. ve H.A., tutuklandı.
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