55 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı!

Hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.T.'nin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:30
55 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında "birden fazla kamu kurum ve kuruluşu ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması" suretiyle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle toplam 55 yıl hapis ile 7 bin 160 lira adli para cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M.T.'yi İlkadım ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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