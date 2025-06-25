Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 gündür ulaşılamıyordu: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

15 gündür ulaşılamıyordu: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

25.06.2025 10:16:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
15 gündür ulaşılamıyordu: Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı!

Hatay'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki Mitat G., evinde ölü bulundu. Kötü koku üzerine ekiplere ihbarda bulunan çevredeki yurttaşlar, 15 gündür Mitat G.'ye ulaşılamadığını aktardı.

İskenderun ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi 226. Sokak'taki 5 katlı Şekerlisoy Apartmanın 1'inci katında acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Mitat G.'nin (67) uzun süredir görülmemesi üzerine çevre sakinleri durumdan şüphelendi. Apartman sakinleri son günlerde yaşlı adamın yaşadığı evden gelen kokuyu da fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracılığıyla kapıyı açarak eve girdi. Yapılan kontrollerde, yalnız yaşayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuların verdiği bilgilere göre; yaşlı adamın çeşitli sağlık sorunları bulunduğu, tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan 15 gündür Mitat G.'ye ulaşılamadığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İlgili Konular: #hatay #kötü koku #cansız beden

İlgili Haberler

Kayıp olarak 2 gündür aranıyordu; baraj gölüne uçan otomobilinde cansız bedeni bulundu
Kayıp olarak 2 gündür aranıyordu; baraj gölüne uçan otomobilinde cansız bedeni bulundu Tunceli'de 2 gün önce arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve arama çalışması başlatılan Ekin Bulat'ın otomobiliyle uçtuğu baraj gölünde cansız bedeni bulundu.
Kayıp olarak aranıyordu, barajdan cansız bedeni çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, barajdan cansız bedeni çıktı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Davut Bozan'ın (15), 9 saat sonra Tahtaköprü Barajı’nda cansız bedeni bulundu.
Sulama kanalında akıntıya kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu!
Sulama kanalında akıntıya kapılmıştı: Cansız bedeni bulundu! Adana'da düşen bisikletini almak için sulama kanalına giren ve bir süre sonra akıntıya kapılan 11 yaşındaki Feryat Nasır'ın cansız bedenine ulaşıldı.