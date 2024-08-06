15 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede kentin Avarız köyünde denetim yapan ekipler bir araçta yaptıkları aramada çeşitli uyruklarda 15 kaçak göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yapan A.K. ve B.K. da gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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