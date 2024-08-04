Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:08
Muğla açıklarında 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastik botlardaki 13'ü çocuk 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta, 1'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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