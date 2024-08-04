Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 18’i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye ekipler sevk edilirken, Sahil Güvenlik Botları ‘KB-4305’ ve ‘TCSG-905’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 18’i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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