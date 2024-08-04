Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 18’i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 20:45
Ayvacık açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 

Bölgeye ekipler sevk edilirken, Sahil Güvenlik Botları ‘KB-4305’ ve ‘TCSG-905’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 18’i çocuk 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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