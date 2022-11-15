15 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

15 Kasım 2022 Salı, 08:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA 3°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YOZGAT 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 13°C

Çok bulutlu ve kıyıları aralıklı yağmurlu

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON 12°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ 3°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -3°C, 12°C

Az bulutlu

KARS -7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 9°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu