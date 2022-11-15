15 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 15 Kasım Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeği tahmin edilirken sis ve pus uyarısı yapıldı. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA 3°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
YOZGAT 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları aralıklı yağmurlu
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON 12°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -3°C, 12°C
Az bulutlu
KARS -7°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
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