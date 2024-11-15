15 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 15.11.2024 - 10:35

KOCAELİ ilinde 15 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, BALOĞLU SK., CAMİLİ SK., ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., IMAR, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, İMAR CD., KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZOGLU, SADUN ATIĞ CD., ÜRETKEN SK., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK, ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde ESTERGON CD., KARAYAZI SK., RAHLE SK., ULUBEY SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM, ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEYAZ GÜL SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGİNAR SK., ERASLAN, GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜVENER, GÜVENER SK., HAMAMLI SK., HARMAN SK., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İNKILAP, İNKILAP SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KETEN, KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇIN, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELTEM, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., SAKIN, SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT, TABİAT SK., TARAKLI SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., USLU, UYGAR, VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAĞCILAR SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE mahallelerinde AKKONAK, AKKONAK SK., ARZUM, BAĞDAT CD., BALLICA, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., CEREN, CEREN SK., DİNAMİK SK., EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZİ CD., GENÇLIK, GÖKALP SK., GÜLLÜ, GÜLVEREN, HANIMAĞA CD., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT SK, KESER CD., KETEN SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MELEK SK., MELİHA, ÖZBILEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SEHERYELİ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AHULAR SK., ALTUG, ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ASMALI SK., ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BEREN, BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DİŞBUDAK SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., FİNİKE SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLAĞACI SK., GÜLBAHAR SK., GÜNBATIMI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KILIÇLAR SK., KINA, KINA SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., SAPANCA YOLU CD., SERVET, SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 212. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 228., 230., 230. SK., 245. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., LEYLA ATAKAN CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 410. SK., 411. SK., 413., 413. SK., 415. SK, ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AYITEPE YOLU, D-100 KARAYOLU CD., ESME DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., MADEN YOLU SK., SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SIRTLAR YOLU, TİMUÇİN ATILGAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Kasım Cuma 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., BÜLBÜL SK., ÇAĞATAY SK., DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE SK., KAYNAR, MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., ORMAN SK., SIRTLAR YOLU SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 02:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, SANAYI, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YAHYAKAPTAN, YASSIBAG mahallelerinde AKBAŞ SK., AKKAVAKLAR, AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BAGIN, BAĞIN SK., BAHAR, BAHAR SK., BARIS, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., GEDİK SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HÜR SK., ILIM, INANÇ, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAGAN, KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KİRAZLI SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., MANAV, MANAV SK., MAVİ BONCUK SK., MEMNUN, MEMNUN SK., ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORHANGAZİ CD., OZAN, ÖRDEKLİ SK., ÖZ BURÇAK, ÖZ BURÇAK SK., ÖZGENÇ SK., ÖZSU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SAYIL SK., SENKAYA, SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., VUSLAT SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., SEVDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde SEVDA, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ERKUT SK., GAFUR SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde ARPA, ARPA SK., AZAK SK., EGRETI, EĞRETİ SK., ERTEN, HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELINSU, PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., ÜSTAD SK., YAZMALI SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR mahallelerinde BEGONYA SK, ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., YAVUZ ÖZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE mahallelerinde 12. SK., 16. SK., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER mahallelerinde HORON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI SK., ARİF AĞA SK., ASMA SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYRIK SK., AYYILDIZ SK., BAGLAR, BAĞLAR CD., BAL SK., BEŞÇEŞME SK., CUMHURİYET CD., DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., EGITMEN, EĞİTMEN SK., GÜNIŞIĞI SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVI CD., HOCA AHMET YESEVİ CD., HURMA, HURMA SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İPEK SK., KANARYA, KINALI, KİRAZLIK SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., KUSBURNU, MALAZGİRT SK., MERCAN, MERVE, PLEVNE SK., SAYGIN, SEYIR, ŞEVVAL SK., YÖRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARTAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SENAİYE mahallelerinde SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 214. CD., 2198. SK., ORHANGAZI, OSMANLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Kasım Cuma 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKÇAT, AKPINAR, ATATÜRK, AVCIKÖY, CUMHURİYET, ÇAMÇUKUR, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, DEGIRMENDERE MERKEZ, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, DEREKÖY, DONANMA, DUMLUPINAR, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, EREGLI, EREĞLİ, FULACIK, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, INEBEYLI, IPEK YOLU, İHSANİYE, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KILIÇARSLAN, KIZDERBENT, KÖRFEZ, MERKEZ, OLUKLU, OSMANIYE, OSMANİYE, ÖRCÜN, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SARAYLI, SEMETLER, SIRINKÖY, SULUDERE, ŞİRİNKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YALAKDERE, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE, YÜZBASILAR, YÜZBAŞILAR mahallelerinde 1 MART CD., 1. SK., 10. SK., 1003. SK., 1006., 1006. SK., 1007., 1009., 1009. SK., 101. CD., 1010., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016., 1016. SK., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1035, 1035 SK., 1036, 1036 SK., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 104., 104. CD., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1045., 1046., 1046. SK., 1047. SK., 1048., 1048. SK., 105., 105. CD., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1057. SK., 106., 106. CD., 1061., 1061. SK., 107. CD., 108., 1084., 1084. SK., 109., 109. CD., 1094. SK., 1098., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 11. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106. SK., 1107. SK., 1108. SK., 1109., 111. CD., 1112. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1116. SK., 1117., 1117. SK., 1118., 1118. SK., 1119., 1119. SK., 1120. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1124., 1124. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1139., 1139. SK., 114. CD., 1140., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 1147., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 1149. SK., 115. CD., 1150., 1150. SK., 1151. SK., 1152. SK., 1153. SK., 1156. SK., 1159. SK., 116., 116. CD., 1160., 1160. SK., 1162. SK., 1163., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 117. CD., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1178. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 119., 119. CD., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 190/A SK., 2. SK., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 201. CD., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2019. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2020., 2020. SK., 2022., 2023., 2023. SK., 2025. 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İPEK YOLU BULVAR, İSHAKPAŞA CD., İSKELE SK., İSMAİL BAYCAN SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İSPARİ SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., İYİSOY SK., İZCİ SK., İZMİT CD., İZNIK YOLU, İZNIK YOLU CD., İZNİK YOLU CD., İZZET AÇIKBAŞ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KADEMDERE SK., KADER, KADI SK., KALKAN SK., KAPLAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACA, KARACAOGLAN, KARADENİZ SK., KARAGAÇ, KARAĞAÇ SK., KARAKESTANE CD., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARANFIL, KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KARBEYAZ SK., KARINCA SK., KARSI BAGLAN, KARSIBASI, KARŞI BAĞLAN SK., KARŞIBAŞI CD., KARTOPU, KARTOPU SK., KASATURA, KASIMPATI SK, KASIMPATI SK., KAŞGARLI MAHMUT SK., KAVAKLI, KAVALA SK., KAYACAN SİTE SK., KAYMAZ SK., KAYNAK SK., KAZDAL SK., KAZIM AYVAZ, KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., KENAN SOYTEKİN SK., KERİM ORANER SK., KERVANSARAY, KERVANSARAY CD., KESTANELİK SK., KEVSER SK., KIBLEPINAR, KIBRIS, KIBRIS SK., KILÇIK SK., KILIÇ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU CD., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KIRLANGIÇ SK., KISIK KAYA CD., KISIKYOL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILIRMAK CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KİRAZ SK., KOCA YUSUF SK., KOCABAĞLAR SK., KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., KOLYOZ, KONCA, KONCA BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KONUT, KONUT SK., KORDONBOYU., KOSOVA, KOSOVA SK., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KÖSE SK., KÖSELI, KÖSEOĞLU SK., KÖŞELİ SK., KUMLALI SK., KUMYALI, KUMYALI CD., KURTULUŞ SK., KUTLU, KUYU ÖNÜ SK., KUYUBAŞI SK., KUZUOĞLU SK., KÜÇÜK DERE YOLU SK, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., KÜLTÜR SK., LEVREK SK., LEYLA ATAKAN, LİMON SK., LÜFER, LÜFER SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MADALYA, MADALYA SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MALAZGIRT, MANDIRA CD., MANOLYA SK., MARTI SK., MEHMET AKİF ERSOY BULVAR, MEHMET GÜRKAN SK., MEHMET OKTAV SK., MEHMET ÖNCAL, MEHMET ÖNCAL SK., MEHMET TÖREN SK., MEHMET YASEF, MEHMET YASEF SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MEHMETÇİK SK., MEHTAP SK., MELANURYA SK., MELİH SK., MERCAN SK., MERDIGÖZ, MERİÇ SK., MESE, MESELIK, MESUT SK., MEŞALE SK., MEŞE, MEŞELİK SK., METIN, MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MILLET, MITHAT GÜRSES, MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MİMAR SİNAN CD., MİMOZA SK., MİTHAT BAYRAK SK., MİTHAT GÜRSES CD., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOR MENEKŞE SK., Morgül, MORSALKIM, MORSALKIM SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., MURAT CANKAT SK., MURATÇIKLI SK., MUSTAFA ARMA SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MUSTAFA NECATİBEY SK., MUSTAFA SELVİ SK., MUSTAFA SÖZER SK., MUZAFFER AKGÜN SK., MUZAFFER GÖKBUDAK SK., MUZAFFER SK., MÜFIT SANER, MÜFİT SANER CD., MÜJGAN GÖKÇORA SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NAIL AKBABA, NAIL AYDIN, NAİL AKBABA SK., NAİL AYDIN SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NARLI, NASUH AKAR, NASUH AKAR SK., NAZMİ OĞUZ, NAZMİ OĞUZ CD., NECDET CALP, NECDET CALP CD., NECIP FAZIL, NEFİSE ŞÖLEN SK., NEHIR, NEHİR SK., NERGİS SK., NUMAN SK., NUR SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., NURI AKALIN, NURİ BOYTORUN CD., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA, OBA SK., OGUZ, OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKUL YOLU CD., OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ORFOZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORMAN YOLU SK., ORTANCA SK., ORUÇ REİS SK., OSMAN GENÇ SK., OSMAN KIVANÇ SK., OSMAN KOYGUN SK., OSMAN ÖZGÜN SK., OVA, OVA SK., ÖMER ÇAVUŞ SK., ÖMER NAMLI CD., ÖMER USTA, ÖMER USTA SK., ÖNAL, ÖNAL CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖRNEK SK., ÖZBAĞ SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR SK., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., PALANDÖKEN SK., PARK, PARK CD., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARLIDERE, PAZARLIDERE CD., PEKMEZCİ SK., PELTEK SK., PENDİK SK., PETUNYA SK., PİRİREİS SK., PİYALE PAŞA BULVAR, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POSTANE SK., POYRAZ CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.MUAMMER AKSOY, PROF.MUAMMER AKSOY CD., PROF.NUSRET FISEK, PROF.NUSRET FİŞEK CD., PURUVA, PURUVA SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ BULVAR, RAUF DENKTAŞ CD., RAUF ORBAY CD., RECEP TUNCER SK., REHBER, RESAT NURI, REŞAT NURİ CD., REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., RIHTIM, RIHTIM SK., RÜYA SK., RÜZGAR SK., SABAHATTIN ZAIM, SABAHATTIN ZAIM CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SABIHA GÖKÇEN, SABİHA GÖKÇEN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SADIRVAN, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SAGLAM, SAĞLAM SK., SAĞLIK SK., SAHIL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİL YOLU SK, SAHRA SK., SAİM TEZCAN SK., SAİME AKAR SK., SAKA, SAKIYAN, SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SAMANYOLU CD., SAMI ERDEBIL, SAMİ AKAY SK., SAMİ ERDEBİL CD., SAMYELİ SK., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD., SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SARIGÖZ, SARIKANAT SK., SARIKUM CD., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SARMAŞIK SK., SEHIT CEMIL ENGINDENIZ, SEHIT ERGIN KOMUT, SEHIT ERGIN KOMUT CD., SEHRIYAR, SEKİ SK., SELAHATTINBEY, SELAHATTİNBEY CD., SELANİK CD., SELVI, SELVİ BAYIRI SK., SELVİ SK., SELVİCİK CD., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMİH ÇELİKKOL SK., SEMSI ALTIN, SERMET ERKİN SK., SEVGI, SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SEYH SAMIL, SEYRAN, SEYRAN SK., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., SEZAİ TÜRKMEN SK., SIRIN, SİNERİT SK., SİNOP SK., SOKULLU, SOKULLU CD., SONGÜL SK., STAD SK, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., SU DERESI, SU DERESİ SK., SULTAN BAYBARS, SULTANBABA, SULTANBABA CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, SUSAM SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., SÜLEYMAN SOLAK, SÜLEYMAN SOLAK CD., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAKIYAN SK., ŞEHİT CEMİL ENGİNDENİZ CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEHİT İZZET İNCE SK., ŞEHİT SK., ŞEHİTLER CD., ŞEHRİYAR SK., ŞEMSİ ALTIN SK., ŞERİF SK., ŞEYH ŞAMİL CD., ŞİRİN SK., ŞİRİNEVLER SK., TACETTİN CENKÇİOĞLU SK., TANIK SK., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TASÇI BURUN, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞÇI BURUN CD., TAŞÇI CD., TEBESSÜM, TEKES, TEKEŞ SK., TEKİR SK., TEKKE BABA, TEKKE SK., TEMEL, TEMEL SK., TEPE, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE SK., TEZCAN SK., TOMURCUK SK., TOPÇU DERE SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., TOPRAK SK, TOSUNKAPTAN, TOSUNKAPTAN SK., TOY SK., TUNAHAN SK., TURAN SK., TURGUTREİS CD., TÜFEKCI ALI, TÜFEKCİ ALİ SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU, TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., ULUCAMİ SK., UMUT REIS, UMUT SK., UYGAR SK., UYURSU, UYURSU CD., UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, ÜLKER, ÜNLÜ SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN, VATAN CD., VEHBİ EMRE SK., VELİOĞLU SK., VEZİR SK., YABANGÜLÜ, YABANGÜLÜ SK., YAHYA ALİ SK., YAHYA ÇAVUŞ CD., YAKAMOZ SK., YAKUT, YAKUT SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAN YOL SK, YAPRAK SK., YASEMİN SK., YAŞAR DOĞAN, YAŞAR DOĞAN SK., YAŞAR DOĞU CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAYIN SK., YAYLACIK, YAYLACIK SK., YAZICI SK., YELKEN SK., YENİBAHAR SK., YESIL, YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YIGIT SK., YILDIRIM CD., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YİĞİT, YİĞİT SK., YOKUŞ SK., YONCA SK., YOSUN, YOSUN SK., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS SK., YURT SK., YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., YUSUF DEDE SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., YÜZBAŞILAR CD., ZAFER, ZAFER SK., ZAKKUM, ZEKI ERGÜN, ZEKİ ERGÜN CD., ZEYTINLIK, ZEYTINLIK YOLU, ZEYTINLIK YOLU CD., ZEYTINOGLU, ZEYTİNLİK CD., ZEYTİNLİK YOLU CD., ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK., ZORLU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, NÜZHETIYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3046. SK., 3047. SK., 3150. SK., NECİP FAZIL CD., ÖMER ÇAVUS SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARAS SK., BALABAN SK., BALLI, BALLI SK., BELEN CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CAMI, CAMI SK., CIHANER, CİHANER SK., ÇAVUŞ SK., DORUK CD., ERİK SK., ERİKLİ SK., ERMAN, ERMAN SK., GAZANFER BİLGE SK., GÜLCAN SK., GÜLİSTAN SK., GÜNEY SK., HAMİT KAPLAN CD., HASAN SEVİNÇ SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HUZUR, HÜLYA SK., HÜRRİYET BULVAR, KESER SK., KIZILAĞAÇ SK., KOCA YUSUF CD., KUTLU SK., MALİK AKBAŞ CD., MİDİLLİ SK., ÖZENLER CD., SELVİLİ SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT RAMİS SK., ŞEHİT RIFAT SK., TAFRAN, TAFRAN SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HÜDAVERDILER, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, ÖREN MEVKII, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, CAMİ SK., ÇESME, DAMLA SK., DİNÇ SK., GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA CD., LIMAN, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, NAZ, NAZLI SK., NİLÜFER SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHİL CD., SİTE SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI TAFLAN, BALIKÇI SK., BERİL SK., BESTE SK., ÇEŞME SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, GALINCAK SAHILI MEVKII, HAKİM SK., KANDIRA, KARTAL SK., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MERT SK., MEŞE SK., NAZ SK., NAZLI, SAHIL, ŞENOL SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde PELİKAN SK., PLAJ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde PALMIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde ASIR, ASIR SK., ATALAY, ATASOY SK., AVCI SK., BERRIN, BERRİN SK., BIÇER, BİÇER SK., BURHAN, BURHAN SK., CEZMI, CEZMİ SK., DORUK SK., ERTEN SK., FERRUH SK., GÜLZADE, GÜLZADE SK., GÜRDAN, GÜRDAN SK., KIYAM SK., MUHLİS SK., MUHTEREM, SAFIGÜL, SAFİGÜL SK., SEÇIL, SEÇİL SK., ZAMBAKLI YOL, ZAMBAKLI YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde AİLE SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., BATTALGAZİ CD., BAYRAK, BEGÜM, BEGÜM SK., CIVAN, CİVAN SK., DAMAR, DAMAR SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., FERİDE SK., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KADER SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., MİRAÇ SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., SARAÇ SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SÜKÜR, ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TERTİP SK., TUZLA CD., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., YENİDEVİR SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 343. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde ÇELİKOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde İLHAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZİ mahallelerinde ÜRETİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338. SK., 339. SK., 341., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Kasım Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 3326., 3401., 3410., 3419., 3422, 3422., 3431., 3442., 3446., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., DOĞAN SK., GONCA SK., HİLAL SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., ULUDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 2424. SK., 269, 3304., 3313., 3315., 3317. SK., 3318., 3327., 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3411., 3418., 3427., 3428., 3442, 3442. SK., 3803. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 431, 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4426. SK., 4429., 4432., 4436, 4438, 4439., 4440, 4440., 4450., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., ALEMDAR CD., ALTINDAĞ SK., ANKARA, ANKARA CD., AYAR SK., AYAZ SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET BULVAR, ÇANAK SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇINAR., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DERE SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HANIMELİ SK., İNCİ SK., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI ATATÜRK CD., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KARANFİL SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAŞPINAR SK., KAYACIK SK., KISA SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LOKMAN SK., MADEN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORMANCI SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYI., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SILE, SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE CD, ULUDERE CD., UYGUN SK., VADİ SK., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 501. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 711/1., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 730. SK., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 742/1. SK., 743., 743. SK., 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 765. SK., 768., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 859/9. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865. SK., 865/1. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/4. SK., 870/5. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882., 882. SK., 882/1. SK., 883., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890/2. SK., 896. SK., 905/1. SK., AY YILDIZ CD., BAHARDERE, BAHARDERE CD., BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR CD., SARIKAMIS SEHITLERI, SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 717. SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1804., 1804. SK., 1804/2. SK., 1805., 1805. SK., 1805/2. SK., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Kasım Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde BARIŞ MANÇO SK., İSMET PAŞA CD., SİPAHİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ARDIÇ, BAHRİYE ÜÇOK SK., BAŞAK SK., BELDE SK., CENGİZ TOPEL CD., ELGÜR, ELGÜR SK., EROL KÖSE SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÖRKEM, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., KAZIM KARABEKİR CD., KILIÇDOGAN, KILIÇDOĞAN SK., MEVLANA SK., NAR, NURSEL, NURSEL SK., PEHLIVAN, SEHIT ÖGRETMEN ERKAN AYDIN, SERPIL, SERPİL SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., ŞEHİT ÖĞRETMEN ERKAN AYDIN CD., TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TUFAN, VENÜS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde ADNAN KAHVECİ CD., DİDEM SK., DOBRA SK., EBRU SK., EVREN, GÖRKEM SK., İSKENDER SK., KAMER SK., KUMLU, KUMLU SK., LEYLAK, METALCİLER SK., PEHLİVAN SK., YASEMEN SK., YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde HASRET SK., HAZAR, HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., MERVE SK., NEVIN, OLUK SK., SAKİN SK., SEMİH SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, TAHTALI mahallelerinde DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ATAKAN, DOĞUŞ SK., DURAK SK., EZGİ SK., KAHRAMAN SK., KINACI SK., MELİS SK., MUTLU SK., NERMİN SK., OMSAN YOLU, ÖZLEM, ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BARAN SK., ÇETİN SK., DEMET SK., DENİZ SK., DURAK, GÖKKUŞAĞI SK., KALE, MUSTAFA KEMAL, MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Kasım Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR SK., BOTANIK, CANSU SK., DERİN SK., EKİN SK., ERMIS, ESKİ SK., EYMEN SK., GÜNEŞ SK., KADİFE SK., KALE SK., KARACA SK., MOR SALKIM SK., ÖZGÜR SK., SIRA SELVİ SK., TUNA, TUNA CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BOTANİK SK., ÇAĞLAR SK., EYMEN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., INCE, LEMAN SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU SK., ÖZGÜRLÜK CD., PLEVNE, YAHYA KAPTAN CD., YEŞİLVADİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 15 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR, TAVŞANCIL mahallelerinde ADALET SK., ARZU SK., ÇINAR, ÇINAR CD., EYNERCE CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAVAK CD., KÖKNAR SK., PALANGA, PALANGA CD., SÖĞÜT SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.