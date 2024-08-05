15 milyonluk iddia Meclis’e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 15 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 05.08.2024 - 04:00
15 milyonluk iddia Meclis’e taşındı
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İlgezdi, tomografi çekimlerinde kullanılan kopaq isimli kontrast maddenin hastane bilgi yönetimi Sisteminde olduğu ama hastane deposunda bulunmadığı dile getirdi. İlgezdi, “Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir personel bize ulaşarak durumu anlattı. Meclis’e verdiği dilekçeyi sunan personel konuya ilişkin şikâyette bulunduğu için görev yeri değiştirilmiş. İlgili hastanede sendikaların işyeri temsilcileri de durumu ihbar ettikleri için hastane içinde göre yerleri değiştiriliyor ve mobbinge (yıldırma) maruz kalıyorlar. Yolsuzluğun boyutu ortalama 15 milyon Türk Lirası. Böylesi iddiaların olması dahi dehşet verici” dedi.

Bu yolsuzluğun peşini bırakmayacaklarını söyleyen İlgezdi, “İlaçsız röntgen çekiminde kopaq kullanılmadığı ve yazılmaması gerektiği halde yazılarak SGK’ye fatura ediliyor” ifadelerini kullandı.


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