Heniyye öldürülmeden önce 'bugünü' işaret etmişti: STK'lar toplandı: 'Netanyahu'yu alkışlayan Nazi meclisidir'

Yayınlanma: 03.08.2024 - 18:56

Güncelleme: 03.08.2024 - 20:30

İran'da suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Haniyye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı’nda gerçekleştirilecek Filistin’e destek mitingi için binlerce kişi bir araya geldi.

Kitlesel katılımın olduğu eylemde ‘Katil İsrail Filistin’den defol’ ve ‘Nehirden denize özgür Filistin’ sloganları atıldı. Toplanmada birçok defa tekbir de getirildi. Eylem alanının civarındaki yabancı zincir restoran şubelerinin önünde de geniş polis barikatları oluşturulduğu görüldü.

‘NETANYAHU’YU ALKIŞLAYAN NAZİ MECLİSİDIR’

Toplanma kapsamında yapılan açıklamada “İsrail bir nazi rejimidir. İsrail’i destekleyen soykırımcı ABD ve Avrupa’da bu rejimin ortaklarıdır. Netanyahu’yu alkışlayan meclis de nazi meclisidir” dendi.