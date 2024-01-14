15 Ocak DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.01.2024 - 23:08

Güncelleme: 14.01.2024 - 23:08

DÜZCE ilinde 15 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1561. CD., 1569. SK., 1596. SK., 1597. SK., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1610., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1638. SK., 1704., 1706. SK., 1707. SK., 1723., AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1588. SK., 1590. SK., 1593. SK., 1594. SK., 1595. SK., 1662. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMEN, GÖLORMANI, NUSRET YILMAZ mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, NUSRET YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE mahallelerinde 1 CD., 105., 13. CD., 307., 311., 317., 319., 321., 323., 325. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALYONCU mahallelerinde KALYONCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYNALI, N KENDISI mahallelerinde AYNALI, AYNALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 12:15-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇALICUMA, N KENDISI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 1. CD., 101 SK., 106. SK., 117., 122. SK., 2 SK., 3_1, 309. SK., 4., 409., BEYKÖY KÖYÜ YOLU, CAMİ SK., ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, DERE, FABRIKA, KARDELEN, TATIL mahallelerinde BAHÇELIEVLER, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MERKEZ, OZANLAR, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18144., 18160., 18170., 18200., 18505. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, KILIÇLAR ÇK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, ÖZTÜRK SK., ŞEHZADE SK., VATAN CD., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, EGEMEN, KOKURDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., HÜSNÜ GONCA, KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK., MIMOZA, SADIK REIS, SELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, FENER SK., GÜNEŞ SK., HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU mahallelerinde AKSU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, YAKA, YENİ mahallelerinde 230., 311. SK., 315. SK., 316., 357. SK., CAMİİ SK., COŞAR SK., CUMAYERİ YOLU, ÇELİK SK., ELMACI SK., EMNİYET SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KELEŞ SK., PAK SK., ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT NUSRET AKAR CD., ŞEHİT TURGUT DUMAN CD., TÜREDİ SK., YENİ SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 123. SK., 124. SK., 127., 130. SK., 133. SK., 134. SK., 146. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 172., CİHANGİR SK., ERTUĞRUL SK., KORU, KORU SK., MEVLANA, ORMAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., SEÇKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA, YENİ mahallelerinde 199. SK., 200. SK., 204. SK., 211. SK., 212. SK., 217. SK., 303., 332. SK., 341. SK., 342. SK., 343. SK., 345., 349. SK., 353. SK., 356. SK., AK SK., ÇOLAK SK., GÜNEY SK., SARAY SK., SEHIT MESUT KIROGLU, TUNA, TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1. SK., 19., 20., 21., 21. SK., 4. SK., ATATÜRK BULVAR, EROL SK., KILIÇ, METİN SK., ÖZKAN SK., ÖZTÜRK, PİRDAL SK., ŞEHİR MEYDAN, TRABZON SK., YAVUZ SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Ocak Pazartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH mahallelerinde 102, 102. SK., 123, 125. SK., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 172. SK., 187, İSTİKLAL, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.