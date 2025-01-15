15 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:20

MANİSA ilinde 15 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:00.521-2025-01-15 14:00:16.003 saatleri arasında Koldere; Atatürk, , İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz78, İsimsiz86, Akyar Sk., Argun Sk., Bağ Yolu, Belediye ( Kemal Paşa ), Cami, Cem, Dutlu, Hürriyet, Ilgaz, Kahramanlar, Karanfil, Kerem, Koldere Köyü İç Yolu, Koral, Koral Sk., Metin, Milli Egemenlik, Nur, Ozan, Oğuzlar, Plevne, Timur, Zümrüt, Çağlayan, Çeşme, Çiğdem, oğuzlar sokak, OĞUZLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:55.29-2025-01-15 13:00:05.144 saatleri arasında Koldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:55.29-2025-01-15 13:00:05.144 saatleri arasında Mütevelli; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:33.479-2025-01-15 15:00:39.575 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklı uzunçınar iç yolu, , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:33.479-2025-01-15 15:00:39.575 saatleri arasında Sancaklıbozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:39.305-2025-01-15 10:00:45.385 saatleri arasında Sancaklıbozköy; Açelya Sk., Benzinlik İç Yolu, Dere 1. Çk., Karanfil Sk., LALE, Leylak Sk., Manisa Cd. 1. Çk., Nergis Sk., Park Sk., Sanayi Sk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd.1. Çk., Yasemin Sk., orkide, 6.SOKAK, 8.sokak, BELEDİYE CAD., 12. Sk., 13. Sk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 3. Çk., 14. Sk., 1. Sk., manisa cad, 14., orkide 1, 7, 7, 7,sokak, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, turgutlu_1, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., Açelya Sk., 30 Sk., 30 Sk., 8. Sk., 3., 12, Açelya, Açelya, BELEDİYE CAD., 30 Sk., LALE, LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, , 15. Sk., 2. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 10. Sk., 11. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:39.305-2025-01-15 10:00:45.385 saatleri arasında Karaoğlanlı; , YENİYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:39.305-2025-01-15 10:00:45.385 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 09:00:39.305-2025-01-15 10:00:45.385 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:55.29-2025-01-15 13:00:05.144 saatleri arasında Yeniharmandalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 09:00:34.964-2025-01-15 15:00:05.665 saatleri arasında Muradiye; 60. Sk., 62. Sk., 93, BAHÇE, BAYINDIR, GÜMÜŞ, KARADAĞ, Karataş Sk., KAZIM KARABEKİR, Manisa Cd., Sağlık Sk., SIHHIYE, TURAN., ULU, UYUMAZ, Yakar Sk., ÇETİN, ÖZTÜRK, ÜRGEN, EVRENOS, 208, 204, 201. Sk., YAĞMUR, evranos, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-15 2025-01-15 10:00:50.244-2025-01-15 16:00:57.073 saatleri arasında Kalınharman; İsimsiz1, , Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, Patika, kalınharman, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:50.244-2025-01-15 16:00:57.073 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-15 2025-01-15 10:00:50.244-2025-01-15 16:00:57.073 saatleri arasında Körez; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.