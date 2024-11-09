15 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı
Ardahan’da çeşitli suçlardan toplam 15 farklı kaydı bulunan M.D. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan toplam 15 adet kaydı olan ve aranan şahıslardan olduğu tespit edilen M.D. isimli şahıs başkasına ait kimlik bilgilerini kendisine aitmiş gibi beyan ederken yakalanarak gözaltına alındı.
M.D. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Etiketler: #Ardahan #suç kaydı #yakalanma
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