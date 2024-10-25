24 suç kaydı olan motosiklet hırsızı Samsun'da yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan ve 24 suç kaydı bulunan Murat Issı yakalanıp, hakimlikçe tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de Kışla Mahallesi'nde bir evin önünden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, motosikleti çalan şüphelinin 24 suç kaydı bulunan Murat Issı olduğunu tespit etti. Şüpheli dün yakalanırken, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Etiketler: #hırsız #hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- O isim görevden alındı
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması