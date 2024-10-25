24 suç kaydı olan motosiklet hırsızı Samsun'da yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan ve 24 suç kaydı bulunan Murat Issı yakalanıp, hakimlikçe tutuklandı.

24 suç kaydı olan motosiklet hırsızı Samsun'da yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:01

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de Kışla Mahallesi'nde bir evin önünden çalınan motosiklet ile ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, motosikleti çalan şüphelinin 24 suç kaydı bulunan Murat Issı olduğunu tespit etti. Şüpheli dün yakalanırken, bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 


Etiketler: #hırsız #hırsızlık

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