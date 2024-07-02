Yayınlanma: 02.07.2024 - 13:17

Güncelleme: 02.07.2024 - 13:17

15 Temmuz'un tatil olup olmadığı, yaklaşan temmuz ayı ile beraber gündeme geldi. Temmuz ayında tatil planı yapacak olanlar 15 Temmuz tatil mi sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz resmi tatildir ve bu yıl 1Pazartesi gününe denk gelecektir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz'da yurt genelinde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek.