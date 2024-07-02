2024 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü nedir?

Aşure gününü ne zaman olduğu yurttaşlar arasında merakla araştırılan bir konu haline geldi. Peki, 2024 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü nedir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 11:13
2024 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü nedir?
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Aşure Günü'nün tarihi, Temmuz ayına girilmesiyle birlikte merakla araştırılıyor. Peki, 2024 Aşure Günü ne zaman? Aşure Günü nedir?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında, Aşure günü 16 Temmuz Salı günü başlamaktadır ve 5 Temmuz 2024 tarihine kadar devam etmektedir.


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