Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.07.2024 - 10:25

8 yıl önce gerçekleşen darbe girişiminin ardından, 15 Temmuz günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kabul edildi. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noter, bankalar, borsa açık olacak mı?

15 TEMMUZ 2024 RESMİ TATİL Mİ?

2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil takviminde yer aldığı için noterler Pazartesi günü kapalı olacak.