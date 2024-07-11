İBB açıkladı: 15 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs ücretsiz mi?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:50

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:50

Resmi bayramlarda uygulanan toplu ulaşımdaki ücret tarifesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü Milli Birlik ve Demokrasi Günü toplu taşıma kullanacak olan kişileri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, 15 Temmuz'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz'da metro, metrobüs, marmaray, otobüs ücretsiz mi?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını bildirdi.

2019'DA BAŞLATILAN UYGULAMA DEVAM EDİYOR

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'da İBB Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulamasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de devam ediliyor.

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?

15 Temmuz'da kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, Şehir Hatları AŞ vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul AŞ (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.