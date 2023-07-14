Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:10

Güncelleme: 14.07.2023 - 17:10

Yurttaşların 15 Temmuz ile ilgili aramaları hız kazandı. 15 Temmuz bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı, tatil olmasının nedenleri merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? Yarın tatil mi?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ ZORUNLU TATİL Mİ?

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

15 TEMMUZ NEDEN TATİL?

Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanacağı ve bu günün resmi tatil olduğu ilan edilmiştir.