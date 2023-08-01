15 Temmuz Şehitler köprüsü girişinde kaza: 2 yaralı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakası istikametinde ilerleyen otomobil ve minibüs, saat 12.00 sıralarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerinin kontrolünden çıkan iki araç da Mecidiyeköy yönündeki karşı şeride geçerken, minibüs bariyere çarparak durabildi.
Kazaya karışan otomobildeki kadın ve çocuk hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
MECİDİYEKÖY YÖNÜNDE TRAFİK DURDURULDU
Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, kazalı araçların çekiciye alınması sırasında Mecidiyeköy yönünde trafik tamamen durduruldu.
Oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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