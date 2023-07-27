İki otomobil 10 metrelik köprüden düştü: 3 kişi yaralandı!

Erzurum'da 10 metrelik köprüden düşen iki otomobildeki 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 16:14
İki otomobil 10 metrelik köprüden düştü: 3 kişi yaralandı!
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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi Sanayi Köprüsü mevkiinde sürücülerinin adları öğrenilemeyen 25 ACU 589 ve 25 LT 121 plakalı iki otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 10 metrelik köprüden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düşerken ters dönen araçlarda sıkışan sürücüler ile 1 çocuk, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yan yana hızla seyreden iki aracın çarpıştıktan sonra köprüden düştükleri yer alıyor.

Ayrıca kaza sonrası araçların düştüğü yerde tozların yükseldiği ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine doğru koştukları görülüyor.


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